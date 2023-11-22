وزير الداخلية: عقوبات مشددة في أي موضوع فساد او رشوة ولا تهاون بذلك

2023-11-22 12:40:02 - المصدر: الفرات نيوز

ترأس وزير الداخلية السيد عبد الأمير الشمري اجتماعاً ضم مدراء مكافحة الإجرام في بغداد والمحافظات بحضور وكيل الوزارة لشؤون الشرطة ومستشاري الوزير .

واستمع سيادته الى إيجاز مفصل عن عمل مكاتب المكافحة خلال هذا العام وخططهم المستقبلية للعام المقبل.

وأكد السيد الوزير أن هذه المكاتب تقدم عملاً مميزاً في مكافحة الجريمة، مشدداً على منع ارتكاب الجرائم، والقضاء على الفساد ومحاربة الرشوة، مبيناً أن هناك عقوبات مشددة من قبل الوزارة لكل من تثبت إدانته في أي موضوع فساد او رشوة ولن تتهاون في هذا الأمر.

ووجه السيد الوزير بالإسراع في أتمتة مكاتب المكافحة وتطوير البنى التحتية والتقنية لها، من خلال استخدام الأجهزة المتطورة في كشف المجرمين فضلاً عن تطوير منظومة الاتصالات، موجهاً باعتماد الأساليب الحديثة في التحقيق مع مراعاة مبادئ حقوق الإنسان.