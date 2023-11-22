2023-11-22 12:51:03 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

توضيح...



تناقلت بعض وسائل التواصل الاجتماعي تسجيلاً فديوياً يظهر وجود طائرتين إحداهما في حالة هبوط والأخرى تتأهب للاقلاع على مدرج مطار بغداد الدولي، لايهام الرأي العام بوجود حادث على مدرج المطار..

وبصدد ذلك تنفي سلطة الطيران المدني العراقي بشكل قاطع مثل هكذا ادعاءات مضللة. كما أن أجراءات تنظيم حركة الطائرات في المطارات العراقية كافة هي من مسؤولية واختصاص الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية أحدى تشكيلات وزارة النقل ( المراقبين الجويين ) ، بينما تتولى سلطة الطيران المدني مهام التحقيق في حال وجود اي خلل في اجراءات تنظيم خدمات الرقابة الجوية، وبهذا الصدد فقد اتخذت السلطة دورها الرقابي في أجراء التحقيق بهذا الموضوع .



ونلفت عناية واهتمام الرأي العام والمسافرين الكرام وكافة شركات الطيران العاملة في المطارات العراقية بان الحركة الجوية في المطارات العراقية تسير بشكل آمن ومنتظم وان الاساءة المتعمدة التي يمارسها بعض الشخصيات غير المختصة في مجال الطيران المدني لا ســـــيما ( النائب عامر عبد الجبار اسماعيل ) لواحدة من اهم مؤسسات الدولة ذات التماس المباشر مع المنظمات الدولية المعنية بالطيران المدني تعكس النوايا السيئة و الاستهداف الممنهج لهذا القطاع الحيوي الذي يقدم خدماته لجميع المواطنين، بهدف النيل من الخطوات الايجابية التي اتخذتها ادارة سلطة الطيران المدني بدعم مباشر من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني عبر التعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) وكذلك مع المنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO) لغرض تطوير قطاع الطيران المدني في العراق ، وتحتفظ السلطة بحقها باتخاذ الاجراءات القانونية بحق من تسول له نفسه التسقيط المستمر بحقها، ونؤكد مرة اخرى ان هذه الاتهامات الباطلة لن تثنينا عن تلبية متطلبات المنظمات الدولية لا سيما بعد الحصول على تقديرات عالية للتدقيق الأمني على السلطة من قبل المنظمة الدولية للطيران المدني ( الايكاو) والتي بدورها تصب في مصلحة الدولة العراقية…

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سلطـة الطيـران المـدني العراقـي

الإعلام والاتصال الحكومي

الأربعاء -22 تشرين الثاني - 2023



