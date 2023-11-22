2023-11-22 12:53:14 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -



أعلنت دائرة الإصلاح العراقية عن أعداد المطلق سراحهم وفق الأحكام القضائية من جميع اقسامها خلال شهر تشرين الأول لعام 2023.



حيث بلغ عدد المطلق سراحهم بالأفراج وقرارات التمييز وانتهاء مدة المحكومية (644) نزيل ونزيلة، في حين بلغ عدد المطلق سراحهم بقرار العفو العام (20) نزيل



وبذلك يكون المجموع الكلي للمطلق سراحهم من جميع الأقسام الإصلاحية (664) نزيل ونزيلة خلال الشهر المذكور.



اعـــــــــلام وزارة العدل

22/تشرين الثاني/2023