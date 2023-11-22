اتحاد متقاعدي كوردستان يمهل حكومة الإقليم أسبوعا لتنفيذ قرارات "الاتحادية"

2023-11-22 13:16:01 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أمهلت الهيئة العليا لاتحاد متقاعدي كوردستان، اليوم الأربعاء، حكومة الإقليم اسبوعاً لتنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية بشأن العمل بقانون رقم "9"، فيما بينت أن عام كامل مر من دون تنفيذ القانون.

وقال المتحدث الرسمي باسم اتحاد متقاعدي كوردستان صادق عارف خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز إنه "بهذا اليوم يكون مضى عام كامل على اصدار قرار المحكمة العليا المرقم (212)، في 23 تشرين الثاني عام 2022، بخصوص إلزام حكومة الإقليم بتنفيذ قانون التقاعد رقم 9 لعام 2014 في سائر مناطق العمل وإيقاف العمل بالقوانين الملغات ورغم محاولتنا على مدار الأعوام التسعة الماضية مع سلطات الاقليم الا ان الاخير لم تعر لنا أهمية ولم تنفذ مضمون القرار".

وأضافت اننا "نمهل رئيس مجلس وزراء حكومة إقليم كوردستان ووزير المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان مدة اسبوع اعتباراً من يوم السبت المقبل الموافق 25 تشرين الثاني الجاري لتنفيذ مطالب المتقاعد والخاص بتنفيذ أوامر وقرارات المحكمة الاتحادية العليا وخلافه نجد انه من حقنا سلك جميع الأطر القانونية أو الطلب من الحكومة الاتحادية بنقل ملفاتنا الى المركز بهدف نيل حقوقنا".