2023-11-22 13:38:20 - المصدر: زاكروس

زاكروس - أربيل أصدرت الحكومة الاتحادية، اليوم الأربعاء (22 تشرين الثاني 2023)، بياناً أدانت فيه عمليات الفصائل المسلحة التي تستهدف بها التحالف الدولي إلى جانب استنكار استهداف مواقع تلك الفصائل في جرف النصر "جرف الصخر سابقاً" الليلة الماضية من قبل التحالف، وفيما شددت على أنها "المعنية حصراً بتنفيذ القانون ومحاسبة المخالفين، وهو حق حصري لها، ولا يحق لأية جهة خارجية أداء هذا الدور نيابةً عنها"، حذّرت من أن "أيّ عمل أو نشاط مسلّح يتم ارتكابه من خارج المؤسسة العسكرية، يعد عملاً مداناً ونشاطاً خارجاً عن القانون، ويعرض المصلحة الوطنية العليا للخطر، وأنّ أية عناصر مسلحة أو غيرها لا تلتزم بهذا المبدأ فإنها تعمل بالضدّ من المصلحة الوطنية العليا، وستتخذ الحكومة الإجراءات الضرورية" حيالها