2023-11-22 14:40:14 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر قضائي، اليوم الأربعاء (22 تشرين الثاني 2023)، بصدور أوامر قبض بحق الملقبة بـ "أم اللول" والمتهم محمد خلف صداع الملقب "فرانكو "لإرتكابهما الفعل الفاضح المخل بالحياء العام.

وقال المصدر، لـ"بغداد اليوم"، إن "لجنة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية تتخذ الإجراءات القانونية بحق المتهمة هديل خالد عبد الملقبة (ام اللول) والمتهم محمد خلف صداع الملقب (فرانكو) لارتكابهما الفعل الفاضح المخل بالحياء العام".

وأضاف أن "محكمة تحقيق الكرخ المختصة في قضايا النشر والإعلام تصدر امر قبض بحقهما".



