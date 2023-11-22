2023-11-22 14:50:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، بإصدار مذكرة قبض بحق كل من المدعوة " ام اللول" والمدعو " فرانكو" المعروفين على مواقع التواصل الاجتماعي بتهمة المحتوى الهابط وارتكاب الفعل الفاضح المخل بالحياء العام.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز إن "لجنة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية اتخذت الاجراءات القانونية بحق المتهمة (هديل خالد عبد) الملقبة (ام اللول) والمتهم (محمد خلف صداع) الملقب (فرانكو) "لارتكابهما الفعل الفاضح المخل بالحياء العام".

وأضاف المصدر أن "محكمة تحقيق الكرخ المختصة في قضايا النشر والإعلام أصدرت أمر قبض بحقهما".

وتعد " ام اللول" و" فرانكو" من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي.