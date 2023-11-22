مصرع وإصابة 3 أشخاص بحادث سير جنوبي العراق

2023-11-22 16:02:01 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، اليوم الأربعاء، بمصرع وإصابة ثلاثة أشخاص بحادث سير مروع شمالي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "خللاً فنياً حصل في عجلة صالون أدى إلى انحرافها عن مسارها لتصطدم بعجلة أخرى على الطريق العام بين قضاءي النصر والرفاعي شمالي محافظة ذي قار، ما تسبب بمصرع شخصين اثنين وإصابة ثالث بجروح خطرة".

وبين المصدر، أن "قوة أمنية وفرقة من الإسعاف الطبي طوقتا مكان الحادث وقامت بنقل الجثتين للطب العدلي والمصاب لأقرب مركز صحي لتلقي العلاج اللازم".