بحوزتهم 15 كغم من الكرستال.. الاطاحة بعصابة تقودها امرأة في ميسان
2023-11-22 16:30:03 - المصدر: الفرات نيوز
من اجل مطاردة المطلوبين للقضاء والعصابات الاجرامية وفي عملية نوعية مهمة نفذ فوج الاستطلاع والمهمات الخاصة فرقة الرد الرد السريع مع مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في بغداد الكرخ عملية اعتقال (3) اشخاص لعصابة تقودها امرأة في نهر العز في محافظة ميسان وهم مطلوبون للقضاء وفق أحكام قضائية مختلفة منها القتل والتسليب والخطف وتجارة المخدرات ، حيث ضبط بحوزتهم 15 كيلو جرام من مادة الكريستال وتم تسليمهم للجهات المختصة لينالوا جزاءهم العادل