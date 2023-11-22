بحوزتهم 15 كغم من الكرستال.. الاطاحة بعصابة تقودها امرأة في ميسان

2023-11-22 16:30:03 - المصدر: الفرات نيوز

من اجل مطاردة المطلوبين للقضاء ‏ ‏والعصابات الاجرامية وفي عملية نوعية مهمة نفذ فوج الاستطلاع والمهمات الخاصة فرقة الرد الرد السريع مع مديرية مكافحة المخدرات ‏والمؤثرات العقلية في بغداد الكرخ عملية اعتقال (3) اشخاص لعصابة تقودها امرأة في نهر العز في محافظة ميسان ‏وهم مطلوبون للقضاء وفق أحكام قضائية مختلفة منها القتل والتسليب والخطف وتجارة المخدرات ، حيث ضبط بحوزتهم 15 كيلو جرام من مادة الكريستال وتم تسليمهم للجهات المختصة لينالوا جزاءهم العادل