2023-11-22 16:32:41 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ عاودت أسعار الدولار الأمريكي ارتفاعها أمام الدينار العراقي، يوم الأربعاء، في بغداد، وأربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 159100 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 158500 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 160000 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 158000 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار ارتفاعاً أيضاً حيث بلغ سعر البيع 159050 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 158950 ديناراً مقابل 100 دولار.