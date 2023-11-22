الأمر وصل لمستويات خطيرة.. حراك برلماني لتشريع قانون "مقاضاة واشنطن"- عاجل

2023-11-22 16:47:00 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف النائب عن الإطار التنسيقي رفيق الصالحي، اليوم الأربعاء (22 تشرين الثاني 2023)، عن وجود حراك برلماني يهدف إلى تشريع قانون "مقاضاة الولايات المتحدة الأمريكية".

وقال الصالحي، لـ"بغداد اليوم"، ان "حراكا من نواب من كتل سياسية مختلفة يعملون حاليا على جمع التواقيع من أجل تقديم مشروع قانون يهدف الى مقاضاة الولايات المتحدة الأمريكية، على الجرائم التي ارتكبتها بحق العراقيين، من يوم احتلال العراق ولغاية الان، خصوصاً بعد جرائمها الأخيرة في ناحية جرف النصر".

وأضاف أن "الجرائم الأمريكية الأخيرة استهدفت قوة رسمية حكومية، وهذا انتهاك خطير للعراق وسيادته وتهديد امنه واستقراره وهذا يتطلب مواقف حازمة تجاه التواجد الأمريكي، وسنعمل بكل الطرق على انهاء هذا التواجد غير الشرعي، وسنعمل على مقاضاة واشنطن على كل جرائمها بحق العراق والعراقيين".

واقدم طيران مسير امريكي على قصف مقرات للحشد الشعبي في منطقة جرف الصخر ما ادت لسقوط 4 ضحايا واصابة اثنين اخرين، وذلك بعد عملية مشابهة استهدفت سيارة للحشد في منطقة ابو غريب غرب بغداد.