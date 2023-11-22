2023-11-22 17:44:16 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شيعت هيئة الحشد الشعبي، يوم الأربعاء، ضحايا القصف الأمريكي على مقاره في منطقة جرف الصخر (النصر) بمحافظة بابل.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن التشييع حضره رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ورئيس هيئة الاركان عبد العزيز المحمداوي "ابو فدك"، إضافة إلى قيادات في الحشد وشخصيات سياسية.

وذكر مراسلنا أن التشييع انطلق من مديرية الإعلام في منطقة شارع فلسطين ببغداد عكس ما كان مخطط له بأن يكون من جامع بقية الله، أحد مقرات كتائب حزب الله.

ولفت مراسلنا إلى أن هيئة الحشد الشعبي اتخذت قرارا بانزال جميع رايات الفصائل ورفع رايات الحشد الشعبي فقط.

وكان مصدر أمني، أفاد في وقت سابق من اليوم، بسقوط 8 ضحايا جراء غارات شنها الجيش الأميركي على مواقع لكتائب حزب الله في منطقة "جرف الصخر"، ردا على استهداف قواعد أميركية في المنطقة، بحسب واشنطن.

بدورها نددت الحكومة العراقية في بيان بالضربات الأميركية، معتبرة أنها "انتهاك واضح للسيادة" العراقية.