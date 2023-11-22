ماسبب فرض الدفع الالكتروني في جميع محطات الوقود ابتداء من العام المقبل؟

2023-11-22 17:54:46 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشفت شركة توزيع المنتجات النفطية، اليوم الأربعاء (22 تشرين الثاني 2023)، عن سبب اعتماد الدفع الإلكتروني في جميع محطات الوقود، ابتداءً من مطلع العام المقبل.

وقال مدير عام الشركة حسين طالب، لـ"بغداد اليوم"، ان "التوجه نحو اعتماد الدفع الإلكتروني في جميع محطات الوقود، ابتداءً من مطلع العام المقبل، يهدف لانهاء عملية البيع فوق التسعيرة، والتي شكت منها غالبية المواطنين".

وشدد طالب ان "شركة توزيع المنتجات النفطية، تتابع عمل المحطات، وسوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق كل من يتلاعب في تسعيرة بيع المنتجات النفطية في المحطات، كما ندعو المواطنين الى ابلاغ الشركة باي حالة تلاعب، وقرار اعتماد الدفع الإلكتروني في محطات الوقود، جاء لمنع التلاعب وهذا الامر معمول به في اغلب دول العالم".

وحددت وزارة النفط، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، الأول من كانون الثاني مطلع العام المقبل موعداً للاعتماد على الدفع الإلكتروني في جميع محطات الوقود.

وكانت وزارة النفط قد ادخلت فعليا عددا من محطات الوقود في جانبي الرصافة والكرخ ببغداد، بنظام الدفع الالكتروني.

وتتوجه الحكومة العراقية لتنشيط نظام الدفع الالكتروني لعدة اسباب اهمها التخلص من التعامل بالنقد، وسحب السيولة المالية من الشارع، حيث ان تقديرات المختصين تشير الى ان اكثر من 90% من الكتلة النقدية، هي خارج النظام المصرفي.



