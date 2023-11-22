السيد الحكيم يؤكد على التكاملية بين جميع المؤسسات وضرورة توحيد الخطاب الديني

2023-11-22 18:00:03 - المصدر: الفرات نيوز

خلال لقائنا رئيس ديوان الوقف السني الشيخ مشعان الخزرجي، تبادلنا وجهات النظر حول أولويات المرحلة ومشاكل الشباب وسبل معالجتها ودور المؤسسة الدينية في ذلك، حيث أكدنا على التكاملية بين جميع المؤسسات، وضرورة التواصل وتوحيد الخطاب الديني بما ينسجم مع الواقع، ودعونا لاستخدام الوسائل الحديثة في إيصال المفاهيم .

بيّنا أن المخدرات من التحديات الضاغطة، ودعونا إلى تحصين الشباب دينيا وفكريا من هذه الآفة.

في الشأن الفلسطيني شددنا على الوحدة الإسلامية في دعم الشعب الفلسطيني، وأشدنا بالمواقف التي صدرت من المرجعيات الدينية وعلى رأسها مرجعية الأمام السيد السيستاني "دام ظله" حيث مثل بيانه خارطة طريق لنصرة الشعب الفلسطيني.