"في تطور مفاجئ".. أوبك بلس تؤجل اجتماعها وانخفاض سعر النفط

2023-11-22 18:06:37 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، اليوم الأربعاء (22 تشرين الثاني 2023)، إن "أوبك بلس" أرجأت اجتماعها الوزاري لتحديد سياسة الإنتاج إلى 30 نوفمبر تشرين الثاني بدلا من 26 منه، وذلك في تطور مفاجئ أدى إلى مزيد من الانخفاض في أسعار النفط".

وكان من المتوقع أن يبحث اجتماع "أوبك بلس" مزيدا من التغييرات على الاتفاق الذي يحد بالفعل من الإمدادات حتى 2024، بحسب محللين ومصادر في "أوبك بلس".

وقبل بيان أوبك، نقلت بلومبرغ، عن مندوبين قولهم إن الاجتماع قد يتأجل لفترة غير محددة، إذ أشاروا إلى أن السعودية عبرت عن عدم رضاها حيال أرقام إنتاج أعضاء آخرين.

ونزل خام برنت بأكثر من ثلاثة دولارات للبرميل، أو نحو أربعة بالمئة، لينزل الى 78.89 دولار للبرميل.

وانخفض السعر من نحو 98 دولارا في أواخر سبتمبر أيلول، تحت وظأة ارتفاع الإمدادات والمخاوف بشأن الطلب والتباطؤ الاقتصادي المحتمل.



