السوداني لوزير تركي: مستعدمون لإيجاد حل لاستئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان

2023-11-22 18:14:01 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، التعاون بين العراق وتركيا في مجال الطاقة وسبل تنميتها، وكذلك مناقشة جهود البلدين لاستئناف أعمال اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة بدورتها الـ19، ومواصلة العمل في ملف تصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي.

وأكد السوداني خلال استقباله وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، استعداد الحكومة لإيجاد حل لاستئناف تصدير النفط، مع اعتماد العراق الحلول العادلة، ضمن سقف الدستور في التعامل مع مختلف القضايا لدول الجوار.

يذكر أنه في 25 آذار/مارس الماضي أُعلن توقف تدفق النفط من اقليم كوردستان ومحافظة كركوك إلى ميناء جيهان في تركيا، على خلفية قرار صادر عن محكمة التحكيم الدولية ومقرها باريس، بشأن تصدير النفط بين تركيا والعراق.

وأشار السوداني إلى ملف المياه، وحصة العراق المائية، والاتجاه إلى الاستخدام الأمثل للمياه، لاسيما في مجال الزراعة، وأكد تطلع العراق إلى المزيد من التعاون التركي في هذا الملف الذي يحظى باهتمام بالغ من قبل الحكومة، بسبب تأثيراته الاقتصادية والانسانية.

كما أشار إلى المشروع الاستراتيجي المهم الذي يعمل عليه كلا البلدين، المتمثل بطريق التنمية، وما سيحققه من حالة نمو مضطرد في مختلف القطاعات الاقتصادية المشتركة.

وتناول اللقاء أيضاً موقف البلدين إزاء الأحداث الجارية في غزة، وتطابق الرؤى بشأن القضية الفلسطينية، وفي هذا الصدد ثمن رئيس مجلس الوزراء موقف تركيا الواضح من الاعتداءات المدانة على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

من جانبه، نقل الوزير الضيف إلى رئيس مجلس الوزراء، تحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورغبة بلاده في المزيد من التعاون في مختلف المجالات، وأشار إلى اهتمام الرئيس التركي بشكل واضح وتفصيلي بمشروع طريق التنمية، مؤكداً أن العراق بلد مهم ليس لتركيا فحسب، وإنما لدول أوروبا، خصوصاً في مجال الطاقة وما يمتلكه من فرص استثمارية واعدة في سوق الغاز العالمي.