ديالى.. مسؤول محلي ينوه الى ضرورة بناء "سد عملاق" لإحتواء السيول القادمة من ايران

2023-11-22 18:41:27 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

اكدت الحكومة المحلية في محافظة ديالى، اليوم الأربعاء (22 تشرين الثاني 2023)، ضياع 90 بالمائة من السيول الايرانية التي اجتاحت مناطق في المحافظة دون الاستفادة منها.

وقال مدير ناحية قزانية مازن الخزاعي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "السيول المتدفقة من ايران تجاه (7) وديان حدودية شرق ناحية قزانية ضمن محافظة ديالى، قد فقدت 50% من زخمها بعد مضي 72 ساعة على تدفقها" مبيناً ان "مياه السيول تذهب الى عمق منحدرات تقع بين محافظتي ديالى وواسط و90% لا يمكن الاستفادة منها لعدم وجود سدود قادرة على احتواء جميع الكميات".

واضاف، أن "تدفق السيول واستيعابها يحتاج الى 24 ساعة او أكثر بعد توقف هطول الامطار"، مشدداً على "ضرورة الإسراع ببناء سد عملاق قرب الشريط الحدودي العراقي- الإيراني، يكون قادراً على استيعاب مياه السيول التي تصل الى عشرات الملايين من الأمتار المكعبة".

ولفت الخزاعي، الى ان "تدفق السيول تسبب بأضرار في ثلاثة طرق بنسب متفاوتة، خاصة طريق ديالى- واسط، لكنها ليست بالمستوى الذي يؤدي الى قطعها بشكل كامل".

وفي وقت سابق، اعلنت مديرية ناحية قزانيه شرق محافظة ديالى، حالة التأهب في (16) منطقة حدودية مع ايران، بعد استمرار هطول الامطار والتوقعات بتشكل سيول جارفة.