مصرع شاب وانتحار فتاة وإحباط تفجير منزل استاذ جامعي في ذي قار

2023-11-22 18:54:01 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، يوم الأربعاء، بتسجيل عدة حوادث امنية في المحافظة بينها إحباط تفجير منزل استاذ جامعي.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "شاباً عمره دون العشرين توفي نتيجة تعرضه لصعقة كهربائية داخل منزله بمنطقة مدينة الصدر وسط الناصرية مركز المحافظة".

وأضاف المصدر، أن "فتاة عمرها 16 عاما اقدمت على الانتحار شنقاً بواسطة شال نسائي داخل منزلها بقضاء الغراف شمالي محافظة ذي قار، دون معرفة دوافع الانتحار، حيث تم فتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته بعد نقل الجثة للطب العدلي".

وتابع المصدر، كما ان" قوة امنية تلقت بلاغا بوجود جسم غريب داخل منزل رئيس قسم اللغة الانگليزية بكلية التربية في جامعة ذي قار، حيث توجهت قوة امنية مختصة للمنزل واتضح ان هناك رمانة هجومية بدون صاعق مع رسالة مضمونها (خلال 15 يوما سوف يتم تنفيذ التهديد) "، لافتا إلى ان "القوة قامت بتتبع الكاميرات في المنطقة لمعرفة الجناة، فيما تم طلب الشكوى ضدهم".