السيد الحكيم يدعو إلى الحكمة وضبط النفس واتخاذ سبيل الحوار نهجا لحل الإشكاليات

2023-11-22 19:00:03 - المصدر: الفرات نيوز

ندين ونستنكر القصف الذي تعرضت له مقرات الحشد الشعبي في منطقة جرف النصر جنوب العاصمة بغداد والذي راح ضحيته عددا من الشهداء والجرحى، كما ندعو لدعم الحكومة في أداء مسؤولياتها الملقاة على عاتقها في حماية البعثات الدبلوماسية و المقار الأمنية و المنع من إرباك المشهد الأمني العراقي، ونجدد الدعوة إلى الحكمة وضبط النفس واتخاذ سبيل الحوار نهجا لحل الإشكاليات و تفكيك الأزمات.

حمى الله شعبنا الصابر، ورحم شهداءه، وحفظ عراقنا الأبي.