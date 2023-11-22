منتخب العراق لكرة اليد يحقق أول فوز له في البطولة العربية

2023-11-22 19:06:01 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حقق المنتخب العراقي لكرة اليد، يوم الأربعاء، أول فوز له في البطولة العربية الأولى للأشبال الجارية أحداثها في تونس، ضمن منافسات تحديد المراكز من 9 إلى المركز 11.

وتمكن المنتخب العراقي من الفوز على نظيره المغربي بنتيجة 32-25 هدفاً.

وخسر المنتخب العراقي من الأردن أمس الأول الاثنين بنتيجة 27-31 هدفاً في مباراة تحديد المراكز من المركز 9 إلى المركز 11.

ويشارك في البطولة منتخبات العراق، والأردن، والكويت، وليبيا، والمغرب، والسعودية بمنتخبين (أ، ب)، والجزائر بمنتخبين (أ، ب)، وتونس المستضيف بفريقين (أ، ب).

وكانت القرعة وضعت منتخب العراق بالمجموعة الثالثة مع منتخبات تونس (أ)، والجزائز (ب)، وخسر أمام الجزائر (ب) بفارق هدف واحد بنتيجة 28-29 هدفاً، كما خسر أمام تونس (أ) بنتيجة 11-29 هدفاً.