الكاظمي يكشف لشفق نيوز أسباب تأجيل انتخاب بديل الحلبوسي

2023-11-22 19:40:13 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف النائب عن تحالف "الفتح" معين الكاظمي، يوم الأربعاء، عن أسباب تأجيل انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب العراقي في جلسته الاستثنائية.

وقال الكاظمي لوكالة شفق نيوز، إن "الأسباب الحقيقية لتأجيل انتخاب رئيس مجلس النواب في جلسة اليوم هي عدم تقديم مرشح لهذا المنصب بشكل رسمي".

وشدد على ضرورة أن "يكون المرشح لهذا المنصب له قبول من الكتل السياسية وأن يكون قادراً على إدارة المجلس خلال السنتين المتبقيتين من عمر الدورة البرلمانية، والملاحظات والإشكالات التي حدثت خلال تولي الرئيس السابق يجب أن لا تكرر مرة أخرى".

وأضاف أن "المطلوب حالياً هو أن يكون هناك توافقاً سنياً على المرشح وبعدها قبول الإطار التنسيقي والكتل الكوردية به".

ولفت الكاظمي إلى أن "هناك أسماء متداولة لمنصب رئيس مجلس النواب منها كريّم الشعلان، وسالم العيساوي، وزياد الجنابي، عن حزب تقدم، والأوفر حظاً هو الشعلان"، لافتاً إلى أن "تحالف العزم يمتلك مرشحين أيضاً وهما مثنى السامرائي ومحمود المشهداني بالإضافة إلى اثنين آخرين".

وختم بالقول، إن "جميع هذه الأسماء متداولة في الإعلام فقط ولم يتم طرحها بشكل رسمي لمنصب رئيس مجلس النواب".

واليوم الأربعاء، عقد مجلس النواب جلسة استثنائية برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس، محسن المندلاوي، وتم رفع فقرة التصويت على انتخاب رئيس البرلمان من جدول أعمال الجلسة.