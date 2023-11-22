2023-11-22 19:42:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

أكد رئيس كتلة بدر النيابية مهدي تقي، اليوم الأربعاء (22 تشرين الثاني 2023)، أن الكتل البرلمانية ستعمل على تفعيل قرار مجلس النواب العراقي بإخراج القوات الأمريكية من كافة الأراضي العراقية.

وقال تقي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "ما حصل انتهاك خطير من قبل الولايات المتحدة الامريكية، بقصف قوة رسمية من الحشد الشعبي، يهدف الى زعزعة الامن والاستقرار ومحاولة ضرب الاستقرار السياسي، خصوصاً مع قرب انتخابات مجالس المحافظات".

واضاف، ان "العمل جارٍ من خلال مجلس النواب لتفعيل قرار إخراج القوات الامريكية من كافة الأراضي العراقية، وهذا القرار ملزم التطبيق ولا يمكن التهاون به، وسيكون لنا ضغط تجاه ذلك، فلا يمكن السكوت على العدوان الأمريكي الأخير ضد العراق والعراقيين".

وفي وقت سابق من مساء اليوم، دعا مجلس النواب في جلسته الاستثنائية، الحكومة لتطبيق قراره القاضي بإخراج القوات الأمريكية من العراق، وذلك بعد قصفها فجر اليوم موقعين للحشد الشعبي في جرف الصخر شمالي محافظة بابل وأسفر عن 8 شهداء من الحشد و4 جرحى.



