2023-11-22 20:53:09 - المصدر: سامسونج

تمّ تكريم سامسونج في العديد من الفئات لتقنياتها ومنتجاتها الرائدة

أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات، الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا؛ حصولها على العديد من جوائز الابتكار ضمن معرض الإلكترونيات الاستهلاكيّة CES® 2024، وذلك نظير أحدث تقنياتها عبر فئات عديدة من المنتجات.

وتعدّ الجوائز التي حصلت عليها سامسونج من جمعية تكنولوجيا المستهلك مؤشراً جديداً على التزام الشركة بتطوير المنتجات والخدمات التي تعيد تشكيل المستقبل، بالإضافة إلى كونها تأكيداً على حرص سامسونج بتعزيز رؤيتها لعالم أكثر ذكاءً واستدامة، ومواصلة الكشف عن المزيد من الابتكارات الفريدة والاستثنائيّة.

وقد تمّ تكريم سامسونج عبر مختلف الفئات؛ بما في ذلك الأجهزة المحمولة، والتلفاز، والأجهزة الصوتية، وأجهزة العرض، وشاشات الفيديو، والأجهزة المنزلية. ويجسد هذا التكريم مساعي سامسونج لتعزيز آفاق التكنولوجيا وتوفير تجارب أكثر اتصالاً وانسجاماً مع احتياجات المستهلكين ومتطلباتهم الشخصيّة، بدءاً من التقنيات المتطورة للهواتف المحمولة القابلة للطي، وصولاً إلى تبني الطرق والوسائل التي تعزز مفهوم الاستدامة في حياة الأفراد.

ومن المقرر أن يُعقد معرض الإلكترونيات الاستهلاكيّة CES 2024، الحدث التكنولوجي الأكبر والأكثر تأثيرًا في العالم، في الفترة من 9 إلى 12 يناير في لاس فيغاس، نيفادا.

أبرز المنتجات الفائزة بجوائز الابتكار

هاتف Galaxy Z Fold5 في فئتي التصوير الرقمي/التصوير الفوتوغرافي، والأجهزة المحمولة والملحقات والتطبيقات. ويتميز هاتف Samsung Galaxy Z Fold5 بتجربة قابلة للطي لا مثيل لها، مع إمكانات كاميرا احترافية وأداء أكثر قوة وذكاءً، إلى جانب كونه يعد أنحف تصميم في فئة Galaxy Fold على الإطلاق، بفضل المفصل المرن المعاد تصميمه.

وسواء كان مطويًا أو مفتوحاً، يبرز هاتف Galaxy Z Fold5 باعتباره الجهاز المفضّل لأنشطة العمل والترفيه. ويوفّر انتقالاً سلساً بين المهام المختلفة مثل العرض التقديمي والملاحظات والتقويم من خلال تجربة النوافذ المتعددة المبسطة. كما يوفّر إمكانات مشابهة للكمبيوتر الشخصي. بالإضافة إلى إمكانية التقاط صور بدون استخدام اليدين من زاويا إبداعيّة باستخدام كاميرا FlexCam.

سلسلة Galaxy Watch6 في فئة اللياقة البدنية والرياضة. توفر ساعتا Galaxy Watch6 وGalaxy Watch6 Classic الجديدتان إرشادات صحية مخصصة، وتصميمًا هادفًا، وتجربة هاتف محمول محسّنة لتمكين المستخدمين من اتخاذ قرارات سليمة بشأن صحتهم بكلّ سهولة.

وتتوافق سلسلة Galaxy Watch6 مع التزام سامسونج بجعل تقنيات مراقبة الصحة واللياقة البدنية بمتناول جمهور أوسع، مع تمكينهم من الوصول إلى مجموعة من الميزات الصحيّة الشاملة والأداء القوي، بدءاً من تتبع النوم، واللياقة البدنية وحتى الارشادات الغذائية. ويعد توفير طرق جديدة ومريحة لمساعدة المستخدمين على اكتساب فهم أفضل لصحتهم ولياقتهم البدنية؛ جزءًا من فلسفة ورؤية سامسونج.

Galaxy Buds FE في فئة سماعات الرأس والأجهزة الصوتية الشخصية: تدمج أجهزة Samsung Galaxy FE الجوانب التي يبحث عنها المستخدمون في تصميمها وأدائها لتوفير ميزات رائعة بقيمة مناسبة. وتواصل Galaxy Buds FE هذا النهج مع مجموعة من أحدث ابتكارات Galaxy وبسعر أقل.

توفّر سماعات Galaxy Buds FE جودة صوت ممتازة وتقدّم تجربة صوتية غامرة وواضحة، بالإضافة إلى خاصية الإلغاء النشط للضوضاء (ANC)، ومكالمات أكثر وضوحًا. وبفضل التصميم المريح والأحجام المختلفة لأطراف الأذن وأطراف الأجنحة، تتلاءم سماعات Galaxy Buds FE بشكل مناسب وآمن، مع إمكانية الاقتران بسلاسة مع أجهزة سامسونج الأخرى بما في ذلك الهاتف الذكي والكمبيوتر اللوحي والكمبيوتر الشخصي والتلفزيون للاستخدام اليومي وبأسعار رائعة.

تطبيق سامسونج Health في فئة الأجهزة المحمولة والملحقات والتطبيقات: تكرس شركة سامسونج جهودها لتزويد المستخدمين بأدوات جديدة مبتكرة تعمل على تحسين حياتهم. ومع تطبيق سامسونج Health، يمكن للمستخدمين الاستفادة من الميزات الصحية الجديدة الرائدة في سلسلة Galaxy Watch التي تقدم رؤى صحية فريدة.

يوفّر تطبيق سامسونج Health تجربة صحية أكثر تخصيصًا من أجل الاستمتاع بصحة أفضل. ويتضمن ذلك التحليل الآني للجري، وميزات الأمان، وبرامج تدريب مخصصة لتحقيق عادة نوم صحيّة. وقد تم تصميم تطبيق سامسونج Health لمساعدتك على إنجاز هذه الأهداف من خلال رؤى وارشادات قابلة للتنفيذ.

تطبيق سامسونج Food: يعتمد تطبيق سامسونج Food الذي تم إطلاقه مؤخرًا على تقنية الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتحسين الفوائد التي يحصل عليها المستخدمون من تطبيقات سامسونج والأجهزة المنزلية الذكية، وقد حصل على جائزة الابتكار في فئة الذكاء الاصطناعي، ويتم تشغيل التطبيق بواسطة تكنولوجيا Food AI المتطورة من سامسونج ويعمل بالتزامن مع ميّزة الطبخ Samsung SmartThings Cooking وثلاجات سامسونجFamily Hub+ . وتتضمن الميزات الاستثنائيّة كذلك توصيات وصفات طعام مخصصة بناءً على الأهداف الغذائية للمستخدم ومستويات النشاط، والوصول إلى مجتمعات الطهي المختلفة حيث يمكن للمستخدمين مشاركة الوصفات والارشادات.

SmartThings Energy: يتيح تطبيق SmartThings Energy، الذي حظي بالتكريم في فئة المنزل الذكي؛ للمستخدمين التحكم بشكل أكبر في تأثيرهم البيئي وتقليل فواتير الكهرباء الشهرية. فهو يوفر وضع الطاقة المعزّز بالذكاء الاصطناعي AI Energy Mode، الذي يراقب استهلاك الأجهزة المنزلية للطاقة، وإدارتها من خلال التشغيل التلقائي لتقليل الاستهلاك، إلى جانب ميزة الوعي بكثافة الكربون الجديدة، التي توفر فهم التأثير البيئي لاستهلاك الطاقة. ويمكنه أيضًا ضبط الأجهزة المسجلة في برامج الاستجابة للطلب تلقائيًا، مما يساعد المستخدمين على كسب مكافآت نقدية وتوفير الاستهلاك خلال فترات الاستهلاك المرتفعة للطاقة.

وحدة التنقية ™Les Microfiber: حصلت على جائزة الابتكار في فئة الاستدامة، وهي وحدة تنقية خارجية للغسالة يمكنها تقليل إطلاق الألياف الدقيقة أثناء دورات الغسيل. إن تشغيل الغسالة أربع مرات أسبوعيًا باستخدام الفلتر يمكن أن يقلل من كمية الألياف الدقيقة بما يعادل ثماني زجاجات بلاستيكية سعة 500 مل سنويًا[1]. ومن خلال اتصالها بشبكة Wi-Fi، يمكن للمستخدمين التحقق من حالة الفلتر على تطبيق SmartThings وتلقي تنبيهات للتنظيف أو الاستبدال.





معالج Exynos Connect U100: يعتبر معالج Exynos Connect U100 من سامسونج، والفائز ضمن فئة التقنيات الداخلية المتضمنة، حلاً للنطاق العريض للغاية (UWB) ويوفر معلومات دقيقة حول المسافة والموقع للهواتف المحمولة والسيارات وأجهزة إنترنت الأشياء.

ويستفيد معالج Exynos Connect U100من قياسات وقت الوصول (ToA) وزاوية الوصول ثلاثية الأبعاد (AoA)، لتوفير دقة بحدود بضع سنتيمترات وأقل من خمس درجات، وهو ما يجعله مناسباً بشكل خاص لتتبع المواقع في المناطق الداخلية، وكذلك لتطبيقات الواقع المعزز والواقع الافتراضي التي تتطلب تتبعًا دقيقًا في الوقت الفعلي للأشخاص المتحركين.

-انتهى-

حول شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة

تعتبر شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة رائداً عالمياً ملهماً يساهم في رسم معالم المستقبل من خلال أفكار وتقنيات ثورية مبتكرة. وتعمل الشركة على إعادة صياغة عالم أجهزة التلفاز والهواتف الذكية والأجهزة القابلة للارتداء والأجهزة اللوحية والكاميرات والأجهزة المنزلية الرقمية والطابعات والمعدات الطبية وأنظمة الشبكات وأشباه الموصلات وحلول الإضاءة إل إي دي . LEDللحصول على أحدث الأخبار يرجى زيارة غرفة أخبار سامسونج من خلال الرابطnews.samsung.com.

[1] تم اختباره في مختبر Ocean Wise Plastics على الطراز WW90T734DWH (باستخدام الدورة الاصطناعية، حمولة 2 كجم تقريبًا من غسيل المنسوجات الاصطناعية) مقارنة كمية الألياف الدقيقة التي تم إطلاقها مع تركيب فلتر Less Microfiber™ أو بدونه. يتم حساب الكمية عن طريق تصفية مياه الصرف من خلال فلتر 50um. تعتمد كمية التخفيض البالغة 0.627 جرام في دورة الغسيل الواحدة على حمولة 5 كجم (0.125 جم/كجم × 5 كجم). يتم حساب كمية التخفيض السنوية (132 جم) على أساس 210 دورة (4 مرات في الأسبوع، 52 أسبوعًا) وحمل 5 كجم في كل دورة. يعتمد وزن الزجاجة سعة 500 متر مربع (15.4 جم) على إرشادات وزارة البيئة الكورية بشأن الزجاجات البلاستيكية.