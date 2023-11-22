2023-11-22 21:57:31 - المصدر: منصة CRETA

CRETA

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CRETA NEXUS

Web

Yoshiki Okamoto

Street Fighter II

Resident Evil

Monster Strike

أعلنت منصةلألعاب3 والعوالم الافتراضية عن برنامج دعم تطوير الألعاب. ستقومبتنمية موجة جديدة من ألعاب3 بما في ذلك أحدث مشروع من تصميم، المشهور بألعاب مثل

تم تصميمه لدعم المشاريع التي تسرع من تطوير ألعاب Web3، تمكّن CRETA NEXUS الأشخاص المبدعين من تقديم مشاريعهم الخاصَّة إلى شبكة عالمية واستلام الدعم في التطوير. يتم منح أصحاب المشروع حق الحصول على مكافآت مثل الوصول المبكر، ومنتجات طبعة محدودة، وعناصر داخل اللعبة، وفوائد مبنية على الأرباح كمقابل لدعمهم.

صرّح راي ناكازاتو (Ray Nakazato)، مؤسس شركة CRETA:

"من المقرر أن يخلق CRETA NEXUS مجتمعاً متحمساً لشركة CRETA من خلال جمع المبدعين ومعجبيهم المتعاونين والمستثمرين من جميع أنحاء العالم. نحن واثقون من أن هذه ستكون خطوة كبيرة نحو تحقيق رؤية CRETA لمجتمع حيث يندمج المبدعون واللاعبون بسلاسة. نرحب بيوشيكي أوكاموتو (Yoshiki Okamoto) كمشروع افتتاحي وهذا شرف لنا بالتأكيد."

أضاف يوشيكي أوكاموتو (Yoshiki Okamoto):

"لقد كان لي مؤخراً فرصة للتعرف على برنامج دعم التطوير الخاص بشركة CRETA. أجد أنه من المثير للاهتمام جداً كيف أنهم يتبعون نهجاً فريداً من نوعه مع منصة العملات الرَّقمية الخاصَّة بهم. وما هو أكثر إثارة للإعجاب هو استعدادهم لمواجهة التحديات التي قد لا يتم تحقيقها على منصات الألعاب التقليدية. من الواضح أن فريق عمل CRETA متحمس للحفاظ على جوهر المتعة في الألعاب. لذا، ومستلهماً من كل هذا، قررت اتخاذ قرار. لقد قمت بتنمية فكرة بصمت، وهذه الفكرة قد تكون في نهاية المطاف تتويجاً لرحلتي الكاملة في تطوير الألعاب."

تهدف CRETA NEXUS إلى أن تصبح آلية فعالة لجمع التبرعات لمطوري الألعاب الموهوبين العاملين في نظام CRETA. يتيح لهم الحصول على دعم محبي الألعاب والمستثمرين المحترفين، وتوفير الدعم المالي اللازم لإطلاق ألعاب جديدة وأصلية في السوق. سيتم إنشاء جمع التبرعات للمشاريع التي تتم حضانتها في إطار برنامج CRETA NEXUS، شريطة تحقيق هدف التمويل المحدد خلال فترة التبرع المخصصة. سيتم تنفيذ توفير الأموال بشكل أساسي باستخدام رموز CRETA.

لتعظيم نجاح المبادرة، ستتعاون CRETA مع شركة Republic، التي تسرّع نمو شركات العملات الرَّقمية في جميع أنحاء العالم من خلال مجموعتها الاستشارية لتقنية الويب3. بفضل بنكها المصرفي الرّقمي المتخصص للشركات والسوق العالمية الموجهة للتجزئة، جعلت الشركة من الممكن لأكثر من 3 ملايين عضو في المجتمع استثمار 2.6 مليار دولار في آلاف المشاريع الخاصة.

نبذة عن شركة CRETA

مقرها الرّئيسي في دبي، CRETA هي شركة متخصصة في تطوير منصة ترفيهية من الجيل التالي. يتكون نظام CRETA من أربعة مكونات رئيسية: "Creta Multiverse" الذي يمكن توسيعه بشكل لا نهائي، "Creta Game Platform" الذي يقدم مجموعة متنوعة من الألعاب من Web2 و Web3، "Creta Studio" لإنشاء الألعاب والمحتوى عالي الجودة، و "CRETA SuperClub"، وهي منصة مجتمعية Web3 تربط كل نظام CRETA ببعضه. القوة المحركة وراء قدرة CRETA على توفير منصة Web3 واسعة النطاق مثل هذه هو استخدام "Locus Chain"، وهو عبارة عن سلسلة كتل (blockchain) عام عالية الأداء لم يقلل فقط من تكاليف الخوادم بشكل كبير، بل أيضاً تناول مخاوف التوسع.

نبذة عن يوشيكي أوكاموتو (Yoshiki Okamoto)

يوشيكي أوكاموتو (Yoshiki Okamoto) قد أرسى بصمة لا تنسى في صناعة الألعاب. في أوائل التسعينات، أشعل ثورة في ألعاب القتال التنافسية مع لعبة Street Fighter II. تأثيره تجاوز هذا العنوان، حيث لعب دوراً حاسماً في إنشاء ألعاب رائجة مثل Resident Evil و Monster Hunter. يجدر بالذكر أنه شارك أيضاً في تطوير لعبة Monster Strike، وهي لعبة للهواتف الذكية شهيرة للغاية. في نوفمبر 2017، تولى أوكاموتو (Okamoto) منصب المدير التنفيذي في مؤسسة اليابان لترويج ثقافة ألعاب الفيديو. قام أوكاموتو (Okamoto) أيضاً بالمغامرة في إنشاء المحتوى على YouTube، حيث أنشأ قناة يوشيكي أوكاموتو جيمش (Yoshiki Okamoto Gamech) في أبريل 2020. من خلال ذلك، يشارك قصصاً مثيرة للاهتمام من ماضيه، بما في ذلك التحديات التي واجهها والعناصر الأساسية لإنشاء ألعاب ناجحة.