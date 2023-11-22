السحب بدأت الزحف من الغرب.. حالة جوية سريعة تنتظر 7 محافظات عراقية

2023-11-22 22:02:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

يترقب العراق حالة جوية سريعة تحمل معها موجة مطرية في بادية السماوة والنجف والانبار وتمتد نحو مناطق في 7 محافظات، من مساء اليوم الاربعاء (22 تشرين الثاني 2023) وحتى صباح الجمعة.

وقال المتنبئ الجوي صادق عطية في ايضاح ورد لـ"بغداد اليوم"، إن "السحب تتقدم من جهة غرب البلاد معلنة عن بداية تأثير حالة جوية سريعة"، مبينا انه "من المتوقع ان يبدأ هطول الامطار من جهة بادية السماوة وجنوب الانبار وبادية النجف خلال ساعات الصباح وقبل الظهر، ثم تمتد تدريجيا خلال النهار نحو مدن ذي قار والسماوة والنجف والديوانية وجنوب الانبار، ثم خلال المساء تشمل غرب البصرة وجنوبها وشرق ميسان".

واشار الى انه "ماتزال فرص مركز البصرة وشمالها ضعيفة وربما تشمل بامطار خفيفة ليلا"، مبينا ان "الامطار على العموم تكون خفيفة الشدة ، ولكن الحذر من الغزارة في بادية السماوة (جنوب السلمان) التي متوقع ان تشتد فيها الامطار على فترات مصحوبة بالبرق والرعد".

واكد ان "فرص الامطار تنتهي خلال ساعات ليل الخميس/ الجمعة لكنها تستمر في البصرة لغاية صباح الجمعة".