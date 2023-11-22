وعكة صحية تودي بحياة مسؤول أمني كبير في أربيل

2023-11-22 22:32:01 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، عن وفاة معاون مديرها بعد إجراء عملية جراحية له في تركيا.

ونقل بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، أن مدير شرطة أربيل العميد شوان عارب، بعّث بتعازيه إلى عائلة معاونه العميد عبد القادر محمد حسن الذي وافاه الأجل في تركيا.

وذكر مصدر مقرب من العميد الراحل لوكالة شفق نيوز، أن "العميد عبد القادر محمد حسن توفي في تركيا اليوم الأربعاء بعد إجراء عملية جراحية في القلب".