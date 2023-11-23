إدارة مطار أربيل تنفي غلق مدرجاتها أمام الطيران المحلي والدولي

2023-11-23 00:04:01 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ نفت إدارة مطار أربيل الدولي، مساء اليوم الأربعاء، غلق مدرجاتها أمام الطيران المحلي أو الدولي بسبب القصف الجوي الذي تتعرض له.

وقال مدير مطار أربيل الدولي، أحمد هوشيار، لوكالة شفق نيوز، إن "الأخبار التي تتحدث عن إغلاق مدراج مطار أربيل أمام الطائرات عارية عن الصحة".

وأكد أن "حركة الطيران طبيعية في المطار".

وكانت وسائل إعلام محلية ومواقع تواصل اجتماعي أشارت إلى إغلاق مطار أربيل الدولي أمام الرحلات المحلية والدولية بسبب تعرضه لقصف جويّ.