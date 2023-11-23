2023-11-23 01:04:16 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في النجف، ليلة الأربعاء على الخميس، بتسجيل حالتيّ انتحار لشاب وهجوم مسلح على صاحب معرض للسيارات وسط المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "شاباً في عشرينيات القرن الماضي من عمره أقدم على الانتحار بواسطة سلك كهربائي داخل منزله في منطقة (حي كندة) وسط مدينة الكوفة بظروف غامضة".

وافت لا أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثة للطب العدلي".

وأضاف المصدر، كما أن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم على صاحب معرض للسيارات وسط مدينة النجف مركز وأصابوه إصابة مباشرة في الرأس، ثم لاذو بالفرار إلى جهة مجهولة الهوية "، مؤكداً أن " قوة أمنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل المصاب بحالة خطرة للمشفى لغرض تلقي العلاج".