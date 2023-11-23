2023-11-23 09:40:34 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد القيادي في الإطار التنسيقي تركي العتبي، اليوم الخميس (23 تشرين الثاني 2023)، أن امريكا وصلت إلى مرحلة الجنون في تعاملها مع قضايا الشرق الاوسط، خصوصا بعد الاستهدافات الاخيرة لمقرات الحشد الشعبي، وهو ما قد يقود لمواجهة كبيرة.

وقال العتبي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "امريكا هي بوابة الفوضى الحاصلة في الشرق الاوسط وهي من تدير حرب الابادة التي تجري منذ اكثر من 40 يوما في غزة وبقية المدن الفلسطينية بضخ الاسلحة والاموال الى الكيان الصهيوني واحباط اي محاولات ترمي لإيقاف اطلاق النار".

واضاف، أن "استهداف قوة للحشد الشعبي وسقوط 8 شهداء وعدد من الجرحى هو اعتداء سافر يدل على أن امريكا وصلت الى مرحلة الجنون في الشرق الاوسط وهي تريد خلق مواجهة كبيرة لحماية الكيان الصهيوني المغتصب في فلسطين".

واشار العتبي الى أن "قصف مقرات الحشد الشعبي ستكون له تداعيات خطيرة ودماء الشهداء لن تذهب سدى"، مبينا أن "الشعب بكل مكوناته بات مدركا لكل الاجندة الخبيثة التي ترعاها واشنطن في العراق من اجل حماية مصالحها".

وتابع، أن "المطالبة بإخراج ما تبقى من القوات الامريكية في العراق هو مطلب شعبي لأنه لا استقرار ولا امان مع قوة غاشمة تقتل ابناءها في وضح النهار بذرائع واهية".

وفي وقت سابق، كشف النائب عن الإطار التنسيقي رفيق الصالحي، عن وجود حراك برلماني يهدف إلى تشريع قانون "مقاضاة الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الصالحي، لـ"بغداد اليوم"، إن "حراكا من نواب من كتل سياسية مختلفة يعملون حاليا على جمع التواقيع من أجل تقديم مشروع قانون يهدف الى مقاضاة الولايات المتحدة الأمريكية، على الجرائم التي ارتكبتها بحق العراقيين، من يوم احتلال العراق ولغاية الان، خصوصاً بعد جرائمها الأخيرة في ناحية جرف النصر".

وأضاف أن "الجرائم الأمريكية الأخيرة استهدفت قوة رسمية حكومية، وهذا انتهاك خطير للعراق وسيادته وتهديد امنه واستقراره وهذا يتطلب مواقف حازمة تجاه التواجد الأمريكي، وسنعمل بكل الطرق على انهاء هذا التواجد غير الشرعي، وسنعمل على مقاضاة واشنطن على كل جرائمها بحق العراق والعراقيين".

وأقدم طيران مسير امريكي على قصف مقرات للحشد الشعبي في منطقة جرف الصخر بمحافظة بابل، ما ادى لسقوط 4 ضحايا واصابة اثنين اخرين، وذلك بعد عملية مشابهة استهدفت سيارة للحشد في منطقة ابو غريب غرب بغداد.