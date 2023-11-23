ديربي العاصمة يجمع الصقور والقيثارة في افتتاح الجولة 5  لدوري نجوم العراق

2023-11-23 10:00:25 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تنطلق، اليوم الخميس، منافسات الجولة الخامسة لدوري نجوم العراق بإقامة مواجهتين بعد تأجيل مباراة الزوراء ونفط الوسط المقررة الى يوم 25 من شهر كانون الاول المقبل بسبب ارتباط الزوراء بمباراة كأس الاتحاد الاسيوي .

وتجمع المباراة الأولى فريق الميناء مع فريق القاسم في ملعب الفيحاء في الساعة الثانية والنصف بعد الظهر .

ويحتضن ملعب الكوت في محافظة واسط ديربي العاصمة في نفس التوقيت بين فريق القوة الجوية وضيفه فريق نادي الشرطة .

ويتصدر فريق القوة الجوية ترتيب الفرق بعد انتهاء الجولة الرابعة بالعلامة الكاملة من أربع انتصارات برصيد 12 نقطة بينما يتذيل الميناء ترتيب الفرق بالمركز الأخير برصيد نقطة واحدة .