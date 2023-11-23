ارتفاع  بأسعار الدولار في بغداد وكوردستان

2023-11-23 10:10:39 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الامريكي ازاء الدينار العراقي، اليوم الخميس، في أسواق بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 159750 الف دينار مقابل كل 100 دولار، فيما كانت الأسعار امس الاربعاء 158500 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 160750 دينارا، بينما بلغ الشراء 158750 دينارا لكل 100 دولار .

اما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا في محلات الصيرفة سعر البيع 159450 دينارا مقابل الدولار وسعر الشراء 159350 دينارا مقابل 100 دولار.