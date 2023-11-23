2023-11-23 10:36:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – أربيل

علق الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الخميس (23 تشرين الثاني 2023)، على قصف أمريكا لمقرات الحشد الشعبي بالقول: "كان متوقعا"، فيما اشار الى "الحل الوحيد" لهذه الازمة.

ويقول عضو الحزب وفاء محمد كريم، في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "القصف الأمريكي كان متوقعًا بسبب تكرار استهداف القواعد العسكرية في العراق وسوريا من قبل الفصائل".

وأضاف أن "وجود القواعد العسكرية الأمريكية هو ضمن اتفاق موقع مع الحكومة العراقية، وبالتالي استهدافها هو إحراج لرئيس الوزراء"، مشيرا الى أن "الحل الوحيد لهذه الأزمة هو أن تخضع جميع الفصائل لأمر رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، وأن تتوقف عن استهداف القواعد العسكرية بشكل نهائي".

وأمس الأربعاء، شيع المئات من أنصار الحشد الشعبي، بحضور قائد الاركان ابو فدك المحمداوي وكذلك رئيس الهيئة فالح الفياض، شهداء الحشد الذين ارتقوا بقصف امريكي في جرف الصخر بمحافظة بابل.

فيما أبلغ وزير الخارجية، فؤاد حسين، السفيرة الأمريكيَّة لدى العراق آلينا رومانوسكي، أمس الأربعاء (22 تشرين الثاني 2023)، عن رفضه للتصعيد الأخير في البلاد بعد القصف الامريكي للحشد الشعبي في جرف النصر شمالي بابل فجر اليوم وأسفر عن شهداء وجرحى.

وأعرب حسين خلال اللقاء، عن "رفضه للتصعيد الأخير، الذي شهدته الساحة العراقيَّة خلال اليومين الماضيين،" مُشيراً إلى أنه "تصعيد خطير وفيه تجاوز على السيادة العراقيَّة، التي نلتزم بصونها وحفظها، وفقاً للواجبات الدستوريَّة والقانونيَّة للحكومة".

وأكد "أدانة حكومة العراق للهجوم الذي استهدف منطقة جُرف النصر، والذي جرى دون علم الجهات الحكوميَّة العراقيَّة، عاداً ذلك إنتهاك واضح للسيادة العراقيَّة، وأنه مرفوض بالاستناد للسيادة الدستوريَّة العراقيَّة والقانون الدوليّ".