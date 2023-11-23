أسعار الذهب ترتفع 4 دولارات مع تراجع العملة الأمريكية

2023-11-23 10:46:21 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب إلى أكثر من 4 دولارات خلال تعاملات، اليوم الخميس، في محاولة لتعويض الخسائر التي لحقت بها خلال الجلسة السابقة مع تراجع العملة الأميركية.

ويتداول المعدن النفيس قرب مستوى الدعم الرئيس عند 2000 دولار للأوقية، بدعم من انخفاض عوائد سندات الخزانة الطلب على الذهب.

بحلول الساعة 06:47 صباحًا بتوقيت غرينتش ارتفعت أسعار العقود الآجلة لمعدن الذهب - تسليم فبراير/شباط 2024- بنسبة 0.22%، أو ما يعادل 4.5 دولارات، لتصل إلى 2017.70 دولارًا.

وزادت أسعار عقود التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.32% إلى 1996.53 دولارًا للأوقية، وفق الأرقام التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

في الوقت نفسه، ارتفعت الأسعار الفورية لمعدن الفضة بنسبة 0.30% إلى 23.70 دولارًا للأوقية، كما زاد سعر البلاتين الفوري بنحو 0.38% عند 929.55 دولارًا للأوقية، في حين تراجع سعر البلاديوم الفوري بنسبة 0.06%، ليسجل 1061.82 دولارًا للأوقية.

بينما تراجع مؤشر الدولار -الذي يرصد أداء العملة الأميركية أمام 6 عملات رئيسة- بنسبة 0.27%، ليصل إلى مستوى 103.64 نقاط.