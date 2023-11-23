أسعار النفط تواصل انخفاضها بعد تأجيل اجتماع "أوبك بلس"

2023-11-23 10:47:00 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

انخفضت أسعار النفط في تعاملات اليوم الخميس (23 تشرين الثاني 2023)، عقب إعلان منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" تأجيل اجتماعها الوزاري لبحث سياسة الإنتاج، حتى نهاية الشهر الجاري.

وتراجعت عقود الخام الأمريكي الآجلة بنسبة 1.13% إلى 76.23 دولار للبرميل، فيما انخفضت عقود خام "برنت" الآجلة بنسبة 1.26% إلى 80.93 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

وخلال تداولات يوم امس، ما بعد الظهيرة هبطت أسعار الذهب الأسود بنحو 4%، لكن العقود قصلت خسائره في المساء، وأغلق "برنت" التعاملات على انخفاض بنسبة 0.6% عند 82.65 دولار للبرميل، أما الخام الأمريكي فقد تراجع بنسبة 0.85% إلى 77.10 دولار للبرميل.

وجاء الهبوط بعد أن تم الإعلان عن تأجيل اجتماع "أوبك+" من 26 نوفمبر الجاري إلى 30 من الشهر نفسه.



