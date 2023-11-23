محافظها يشكو من تدني إمداد الطاقة: أربيل مغدورة ووضع الكهرباء فيها سيء

2023-11-23 11:10:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شكا رئيس الحكومة المحلية في محافظة أربيل أوميد خوشناو، يوم الخميس، من تدني ساعات إمداد الطاقة للمشتركين على منظومة شبكة الكهرباء الوطنية في المحافظة، واصفا أربيل بأنها "مغدورة" بهذا الشأن مقارنة مع باقي مدن ومحافظات إقليم كوردستان.

جاء ذلك في تصريح أدلى به للصحفيين على هامش مشاركته في مهرجان الخريف للأكلات الشعبية الكوردية الذي انطلقت فعالياته اربيل.

وسُئل خوشناو عن تراجع ساعات إمداد في اربيل، فأجاب قائلا، إن: تجهيز الكهرباء في فصلي الربيع والخريف إلى حدٍ جيد، ولكن للأسف خلال هذا العام إمداد الطاقة في فصل الخريف كان سيئاً.

ودعا المحافظة وسائل الإعلام إلى تتبع وضع تجهيز الكهرباء في اربيل مقارنة مع المدن الأخرى في اقليم كوردستان، مضيفا أن أربيل مغدورة، ونحن نواصل الحوارات مع وزارة الكهرباء في هذا الصدد.

وأكد أن وضع إمداد الطاقة خلال الأيام الماضية كان سيئا جدا خاصة مع برودة الطقس التي يزداد فيها الطلب على الكهرباء.

وتابع المحافظ قائلا: نحن نشعر بعدم وجود عدالة في تجهيز الكهرباء على منظومة شبكة الكهرباء الوطنية، لافتا الى أن هناك تمييزاً بين اربيل والمدن الأخرى، وإن ساعات التجهيز لأربيل أدنى من المدن الأخرى.

وطالب خوشناو وزارة الكهرباء باجراء مراجعة عادلة بشأن هذا الموضوع، معللا ذلك بأن "في بعض المدن تصل ساعات التجهيز لـ12 - 13 ساعة على مدار اليوم، وفي أخرى تصل الى ساعتين او ثلاثة فبالتأكيد هذا سيثقل كاهل الناس"، في إشارة إلى أربيل.