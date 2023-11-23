تأخير بدء سريان الهدنة في غزة واستمرار المفاوضات حول أسماء الأسرى الاسرائيليين وآلية تسليمهم

2023-11-23 11:23:13 - المصدر: زاكروس

ا ف ب أعلن مصدر فلسطيني مطلع على مباحثات اتفاق الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس أن التأخير في بدء سريان الهدنة "له علاقة بتفاصيل اللحظات الأخيرة المتعلقة بتفاصيل حول أسماء الأسرى الاسرائيليين وآلية تسليمهم"، بعدما أعلنت السلطات الإسرائيلية أنّه لن يكون هناك "قبل الجمعة" توقف للقتال أو إطلاق سراح رهائن محتجزين في غزة، رغم ما كان متوقّعاً أن تبدأ الخميس هدنة لمدة أربعة أيام يتمّ خلالها إطلاق سراح رهائن تحتجزهم حماس وأسرى مسجونين في إسرائيل