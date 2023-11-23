القوة الجوية يستضيف الشرطة: ديربي حسم الصدارة في دوري نجوم العراق

2023-11-23 12:00:04 - المصدر: العربي الجديد

يحل فريق الشرطة ضيفاً على غريمه التقليدي القوة الجوية، الخميس (الساعة 13:30 بتوقيت القدس المحتلة)، في ديربي دوري نجوم العراق لكرة القدم، الذي يأتي لحساب الجولة الخامسة من المسابقة.

وعلى ملعب "الكوت الأولمبي"، أرض نادي الجوية، سيكون "الصقور" بقيادة مديرهم الفني أيوب أوديشو أمام مهمة مواصلة أدائهم المميز ونتائجهم المبهرة، كونهم يعتلون صدارة الترتيب بـ12 نقطة، بعد حصد العلامة الكاملة بـ4 انتصارات متتالية.

في المقابل، يسعى الشرطة الذي يدربه التونسي شهاب الليلي إلى حسم القمة، للقفز إلى صدارة الترتيب، كونه يحتل الوصافة برصيد 9 نقاط، بعد الهزيمة أمام دهوك 0-2 في الجولة الأولى، مع تقليص فجوة الانتصارات بين الفريقين، إذ في 80 مواجهة جمعتهما معاً في الدوري العراقي، انتصر الجوية في 27 مناسبة، مقابل 23 للشرطة و30 تعادلاً، بحسب الموقع الرسمي لنادي الجوية.

وسيكون غياب عدد من النجوم عن اللقاء أمراً مرجحاً، نظراً لامتلاك الفريقين عدداً كبيراً من اللاعبين في صفوف منتخب العراق، الذي عاد إلى بغداد، صباح أمس الأربعاء، إثر خوض مواجهة ضد فيتنام في التصفيات الآسيوية المزدوجة، والتي حسمها "أسود الرافدين" بهدف نظيف.

وقبل المواجهة المرتقبة، أعلن نادي الشرطة، عبر صفحته الرسمية في "فيسبوك"، تعاقده رسمياً مع المدافع الدولي الأردني يزن العرب، الذي فسخ عقده مع نادي سيلانغور الماليزي بعد حادثة ركله حكم مباراة في كأس ماليزيا، قبل أن يقرر الاتحاد الماليزي حرمانه من ممارسة أي نشاط رياضي في البلاد مدى الحياة.