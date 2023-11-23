2023-11-23 12:04:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

بعد استهداف القوات الأمنية والحشد الشعبي في منطقة جرف الصخر بمحافظة بابل، أكد عضو لجنة الامن النيابية حسين العامري، اليوم الخميس (23 تشرين الثاني 2023)، بان فصائل المقاومة دخلت مرحلة السيناريوهات المفتوحة.

وقال العامري لـ "بغداد اليوم"، إن "استهداف مقر تابع للحشد الشعبي في جرف الصخر وسقوط شهداء وجرحى يوم أمس يمثل جريمة وانتهاك صارخ للسيادة الوطنية ويعكس رغبة واشنطن في اثارة التوتر".

وأضاف، أن "فصائل المقاومة المسلحة ستكون امام سيناريوهات مفتوحة في آليات الرد على العدوان الامريكي وربما تتسع حدة المواجهات إذا ما تمادت امريكا في استهداف المزيد من مقرات الحشد الشعبي".

وتابع: "جميع مصالح امريكا في المنطقة مهددة إذا ما سعت الى حرب مفتوحة مع فصائل المقاومة خاصة ان اعتداءها على الحشد الشعبي يمثل نية مبيتة في زعزعة الامن والاستقرار".

وأشار الى أن "اي حرب مفتوحة في المنطقة تعني استنزاف كبير لواشنطن وتهديد لمصالحها في الشرق الاوسط بكاملة".

وأكمل القول: "البعثات الدبلوماسية بعيدة عن اي مواجهات وهي خارج قائمة الاهداف لان المقاومة تستهدف المعسكرات والقواعد التي تمثل خطوط امداد للكيان الصهيوني في حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني".

ومن جهته، علق الحزب الديمقراطي الكردستاني، على قصف أمريكا لمقرات الحشد الشعبي بالقول: "كان متوقعا"، فيما اشار الى "الحل الوحيد" لهذه الازمة.

ويقول عضو الحزب وفاء محمد كريم، في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "القصف الأمريكي كان متوقعًا بسبب تكرار استهداف القواعد العسكرية في العراق وسوريا من قبل الفصائل".

وأضاف أن "وجود القواعد العسكرية الأمريكية هو ضمن اتفاق موقع مع الحكومة العراقية، وبالتالي استهدافها هو إحراج لرئيس الوزراء"، مشيرا الى أن "الحل الوحيد لهذه الأزمة هو أن تخضع جميع الفصائل لأمر رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، وأن تتوقف عن استهداف القواعد العسكرية بشكل نهائي".

وأمس الأربعاء، شيع المئات من أنصار الحشد الشعبي، بحضور قائد الاركان ابو فدك المحمداوي وكذلك رئيس الهيئة فالح الفياض، شهداء الحشد الذين ارتقوا بقصف امريكي في جرف الصخر بمحافظة بابل.

فيما أبلغ وزير الخارجية، فؤاد حسين، السفيرة الأمريكيَّة لدى العراق آلينا رومانوسكي، أمس الأربعاء (22 تشرين الثاني 2023)، عن رفضه للتصعيد الأخير في البلاد بعد القصف الامريكي للحشد الشعبي في جرف النصر شمالي بابل فجر اليوم وأسفر عن شهداء وجرحى.

وأفاد مصدر أمني، الاربعاء (22 تشرين الثاني 2023)، باستشهاد ستة مقاتلين من الحشد الشعبي وأصابة اثنين آخرين بقصف أمريكي مسيّر في ناحية جرف الصخر شمالي محافظة بابل.

وأبلغ المصدر وكالة "بغداد اليوم"، أن "قصفاً امريكياً بطائرات مسيرة، استهدف مقرات تابع للحشد الشعبي في منطقة جرف الصخر شمال محافظة بابل".

وأضاف، أن "القصف الجوي على المقرات، أودى بحياة 6 من مقاتلي الحشد وأصاب 2 آخرين بجروح بليغة".







