العراق لا يعاني من مؤشرات الجوع منذ 8 سنوات

2023-11-23 12:34:01 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف موقع global hunger index ان العراق ابتعد عن مؤشر الجوع العالمي منذ 8 سنوات.

وهذا الموقع متخصص بعمل إحصاءات ودراسات سنوية فيما يخص الدول الأكثر جوعاً وشبعاً حول العالم.

وذكر تقرير صادر عن الموقع واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ، أن "العراق في العام 2015 سجل 16.5 فيما انخفضت هذا نسبة الى 13.8 في العام 2023 ، وهي قريبة لنسبة المعتمدة عالميا البالغة 5 درجات فأقل".

ونوه التقرير إلى أن "العراق كان يشير الى مستويات الجوع في العام 2000 حيث وصلت الى 23.6 ، وفي العام 2008 إلى 20.3 ، وبذلك كان معرضا الى خطر في مؤشر الجوع".

أما أكثر الدول التي لم تعاني من مؤشر الجوع خلال فترة 23 عاماً كانت الكويت، وبيلاروسيا والبوسنة، والهرسك، وشيلي، ثم كرواتيا، واستونيا، اما التي عانت من مؤشر الجوع، فهي دول أفريقيا، ومنها : جزر القمر، وجيبوتي، والصومال، وجمهورية أفريقيا الوسطى، واليمن، وتشاد.