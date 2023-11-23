الساعات المقبلة.. منخفض جوي يؤثر على العراق ويوسع رقعة الأمطار

2023-11-23 12:46:01 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تشير توقعات الطقس في العراق، اليوم الخميس، إلى تأثر البلاد بمنخفض جوي ضعيف بمناطق الجنوب وأجزاءً من الوسط، مُسبباً هطول أمطار على مناطق واسعة من البلاد.

وتوقّع الراصد الجوي، محمد علي، في حديث لوكالة شفق نيوز، أن "تكون أجواء نهار هذا اليوم الخميس بين غائمة جزئياً وغائمة كلياً، مع توفر فرصة لهطول الأمطار على الأجزاء الجنوبية الغربية والمنطقة الغربية".

وأضاف، "ومع مرور الوقت وخلال الساعات الظهر أو العصر يتوقع أن تتسع رقعة الأمطار لتشمل مراكز المدن من الأجزاء الجنوبية الغربية مثل السماوة والناصرية والقادسية وصولاً إلى بادية النجف".

وتابع، "ومن المتوقع، أن تصل الأمطار مع ساعات الليل، إلى محافظتي البصرة وميسان، وربما جنوب واسط أيضاً، وستكون الأمطار خفيفة إلى معتدلة الشدة".

وأوضح، "أما بالنسبة لبقية المناطق، قد لا تكون هناك توقعات محددة لهطول الأمطار، ومع ذلك، في ظل الأجواء الغائمة، قد يحدث هطول أمطار خفيفة على شكل قطرات في أماكن عشوائية، خاصة في مدن الفرات الأوسط".

وتوقع "أجواء باردة ودرجات الحرارة الصغرى لا تتجاوز 10 درجة مئوية في أغلب أنحاء البلاد".

وذكر، أن "درجات الحرارة العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية: من 12 إلى 16 درجة مئوية. وفي المناطق الوسطى ومدن الفرات الأوسط: من 17 إلى 21 درجة مئوية"

وأكمل، "وفي المناطق الجنوبية: من 16 إلى 19 درجة مئوية. وفي المنطقة الغربية: من 16 إلى 18 درجة مئوية".

ونوّه في ختام حديثه، أن "مناطق الشمال عليها منخفض جوي بداية الأسبوع المقبل".