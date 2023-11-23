2023-11-23 12:50:02 - المصدر: الفرات نيوز

الإطاحة بخمسةٍ من تجار المخـ.درات وضبط (١٠) كغم من الحشيشة و(٦٠٠٠) حبة مخـ.درة

في ظل الجهود التي يبذلها جهاز الأمن الوطني بملاحقة تجار ومروجي المخــ.درات للحد من أنشطتهم الإجرامية وتقديمهم إلى العدالة، تمكنت مفارز الجهاز في محافظة البصرة بعد استحصال الموافقات القضائية من الإطاحة بأحد تجار المخـ.درات وبحوزته (١٠) كغم من مادة الحشيشة المخـ.درة.

وفي المحافظة ذاتها ألقت مفارزنا القبض على (٤) آخرين من المتاجرين بالمواد المخـ.درة وبحوزتهم (٦٠٠٠) حبة مخـ.درة.

وقد جرى مصادرة المواد المضبوطة بالتنسيق مع الجهات المختصة وإحالة المتهمين إلى القضاء لينالوا جزاءهم وفقاً للقانون.

جهاز الأمن الوطني العراقي

مديرية العلاقات والإعلام

٢٣- تشرين الثاني- ٢٠٢٣