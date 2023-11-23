إنطلاق فعاليات معرض السليمانية الدولي بنسخته الخامسة (صور)

2023-11-23 13:28:01 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انطلقت، صباح اليوم الخميس، فعاليات معرض السليمانية الدولي للكتاب، بنسخته الخامسة بحضور نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان قوباد طالباني ووزير الثقافة والشباب في حكومة الإقليم والذي سيستمر على مدار 10 أيام.

وقال شوقي عمر نائب مدير المعرض في تصريح لوكالة شفق نيوز إن "المعرض يبان على أرض المعارض الدولي بمنطقة (طاسلوجة) بمشاركة أكثر من 200 دار طباعة ونشر، من أكثر من 20 دولة، ويستمر لمدة 10 أيام من 23 تشرين الأول 2023 لغاية 2 كانون الأول 2023".

واضاف ان المعرض يضم أكثر من مليون كتاب التي تحمل مئات آلاف العناوين في مجالات الثقافة، و السياسية الاقتصادية التربية الاجتماع، الفكر، والدين، والفن، والفلسفة، والأدب، والتاريخ والجغرافيا وكذلك القصص و الروايات و الموسيقى و فضلاً عن تخصصات أخرى، توضع بين يدي القرّاء.