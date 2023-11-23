مسؤول: تركيا أبلغت العراق بجاهزية خط سكك الحديد لربطه بطريق التنمية عبر فيشخابور

2023-11-23 14:04:01 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النقل العراقية، يوم الخميس، أن الجانب التركي أبلغ بأن خط سكك الحديد جاهز لربطه بطريق التنمية عبر فيشخابور.

وشاركت وزارة النقل في اجتماعات اللجنة العراقية التركية المشتركة المقامة في بغداد للفترة من 21 - 22 تشرين الثاني ، واتفق الجانبان على دخول الشاحنات للأراضي العراقي وبالعكس وحسب الضوابط واللوائح بين البلدين ،وكذلك الاتفاق على تفعيل النقل بالترانزيت فيما يخص النقل البري بعد استكمال الجوانب الفنية، وفقا لبيان صادر عن الوزارة.

ونقل البيان عن مدير الشركة العامة لسكك الحديد يونس خالد جواد قوله إن : اللجنة اتفقت على تبادل الخبرات بين البلدين في مجال طرق الفحص والتحميل والتفريغ في الموانئ اضافة الى آليات الخزن في الموانئ، مشيراً الى ان الجانب العراقي ابدى تعاونه في مجال نقل البضائع الخطرة والمواد سريعة التلف ،والتدريب والتعاون في قطاع النقل الجوي المدني .

واضاف : ابلغنا الجانب التركي ان خط سكك الحديد تم تطويره ليكون جاهز لربطه بطريق التنمية عبر فيشخابور، كما اتفق الجانبان على عقد هيئة جمعية النقل بالطرق البرية اجتماعا في النصف الثاني من العام المقبل في تركيا لمناقشة موضوع الطرق والنقل البري بين البلدين .