راصد جوي يكشف موعد موجة برد جديدة قادمة الى العراق ويحدد مناطق سقوط الامطار

2023-11-23 14:06:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف الراصد الجوي صادق عطية، اليوم الخميس (23 تشرين الثاني 2023)، عن موعد موجة البرد القادمة الى العراق، فيما حدد مناطق سقوط الامطار.

وقال عطية في إيضاح ورد لـ "بغداد اليوم"، إن "موجة قصيرة من التبريد العلوي في طريقها نحو مدن جنوب العراق هذا اليوم"، موضحاً أن "حركة السحب من جهة الغرب كثافتها ستكون اكثر في مدن الجنوب.

وبين، أن "الموجة تستمر تأثيراتها لغاية صباح يوم غد الجمعة"، متوقعا "هطول الامطار في محافظات البصرة وبادية الجنوب وذي قار والسماوة والنجف ومناطق من الانبار".

وأشار الى أن "الامطار خفيفة الشدة ومتفرقة، وستكون الغزارة في جنوب بادية السماوة"، مؤكداً أنه "تتلاشى فرص الامطار ليلا، تدريجيا في اغلب المناطق، لتنتهي بعدها في البصرة صباح الغد".



