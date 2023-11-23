2023-11-23 14:08:45 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - صلاح الدين

عقدت حكومة صلاح الدين المحلية، اليوم الخميس (23 تشرين الثاني 2023)، اجتماعا موسعاً لمناقشة خطة تنفيذ مبادرة حملة "تكريت أجمل"، ضمن مبادرة "العراق أجمل" التي اطلقها السوداني.

وذكر المكتب الإعلامي لمحافظ صلاح الدين إسماعيل الهلوب، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه "تم عقد اجتماع بحضور قائد شرطة المحافظة وقائممقام قضاء تكريت والمعاون الفني للمحافظ ومدراء الدوائر المعنية، والمستشار الفني للمحافظ وأقسام الهندسة والإعلام، وجرى خلال الاجتماع خطوات تنفيذ هذه المبادرة، بهدف الإسهام في تطوير القطاعات الحيوية كالطرق والجسور والحدائق العامة والمتنزهات وضفاف الأنهار، فضلاً عن إبراز الصورة الحضارية للمناطق".

وشدد الهلوب بحسب البيان "على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد في جميع القطاعات الحيوية التي تستهدفها المبادرة، والتي تشارك فيها جميع الدوائر المعنية".



