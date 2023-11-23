حوالات مزاد العملة العراقي ترتفع بنسبة 88%

2023-11-23 14:36:16 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، بنسبة 88% على حساب المبيعات النقدية لتصل الى 207 ملايين دولار أمريكي.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 230 مليونا و 890 الفا و 108 دولارات، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير، لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبذات السعر بشكل نقدي.

واضاف مراسلنا ان معظم المبيعات البنك من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) والتي بلغت 207 ملايين و265 الفاً و608 دولارات مرتفعة بنسبة 88%، عن المبيعات النقدية البالغة 23 مليونا و 624 الف دولارا .

وأشار مراسلنا، إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 9 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 19 مصرفا، فيما كان إجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 83 شركة.