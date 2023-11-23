قلق برلماني من التواجد الأمريكي في العراق: لن يكون هناك استقرار ولا تطور

2023-11-23 15:00:56 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

عدت لجنة الأمن النيابية، اليوم الخميس (23 تشرين الثاني 2023)، بقاء امريكا في العراق يشكل مخاطر عديدة، فيما اشارت الى أن وجودها سبب رئيس في عدم الاستقرار.

ويقول عضو اللجنة أحمد الموسوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "ما حدث في جرف الصخر، اعتداء سافر وهمجي ضد قوات الحشد الشعبي ما اسفر عن سقوط شهداء وجرحى".

وأضاف الموسوي، أن "وجود الاحتلال الامريكي سبب مهم ورئيس في عدم استقرار البلاد ويمثل انتهاكا لسيادته"، لافتا الى أنه "لا امن ولا استقرار ولا سيادة ولا تطور في ظل وجود تلك القوات".

واشار الى أن "قوة الدولة العراقية هي في منع اي انتهاكات وعلى الجميع اخراج العدو الامريكي بكل الطرق المتاحة".

وفي وقت سابق من أمس الاربعاء، شيع المئات من انصار الحشد الشعبي بحضور قائد الاركان ابو فدك المحمداوي وكذلك رئيس الهيئة فالح الفياض، شهداء الحشد الذين ارتقوا بقصف امريكي في جرف الصخر بمحافظة بابل.

وكشفت هيئة الحشد الشعبي في بيان أن "عددا من مواقع هيئة الحشد الشعبي تعرضت الى اعتداءات أمريكية غادرة ارتقى على أثرها 8 شهداء و4 جرحى".

فيما أبلغ وزير الخارجية، فؤاد حسين، السفيرة الأمريكيَّة لدى العراق آلينا رومانوسكي، أمس الأربعاء (22 تشرين الثاني 2023)، عن رفضه للتصعيد الأخير في البلاد بعد القصف الامريكي للحشد الشعبي في جرف النصر شمالي بابل فجر اليوم وأسفر عن شهداء وجرحى.

وأعرب حسين خلال اللقاء، عن "رفضه للتصعيد الأخير، الذي شهدته الساحة العراقيَّة خلال اليومين الماضيين،" مُشيراً إلى أنه "تصعيد خطير وفيه تجاوز على السيادة العراقيَّة، التي نلتزم بصونها وحفظها، وفقاً للواجبات الدستوريَّة والقانونيَّة للحكومة".

وأكد "أدانة حكومة العراق للهجوم الذي استهدف منطقة جُرف النصر، والذي جرى دون علم الجهات الحكوميَّة العراقيَّة، عاداً ذلك إنتهاك واضح للسيادة العراقيَّة، وأنه مرفوض بالاستناد للسيادة الدستوريَّة العراقيَّة والقانون الدوليّ".