رئيس هيئة النزاهة يدعو الدول العربية إلى إصدار لوائح حقوق تعنى بالطفولة مستمدة من قيم السماء

2023-11-23 15:11:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - النجف









القاضي (حيدر حنون) يدعو الدول العربية والإسلامية بإصدار لوائح حقوق تعنى بالطفولة مستمدة من قيم السماء





حنـون يدعـو لغـرس قيم القـرآن في نفـوس "فلـذات أكـبادنا"ووقايتهم من قيم التفسُّخ والانحلال والانقلاب على العائلة





رئيس الهيئة يشيد بتعاون وزارة التربية مع الهيئة لترسيخ قيم النزاهة وإصدار أدلة قيمية





وزير التربية: مستمرون بالتعاون مع الهيئة في غرس قيم النزاهة ونبذ الفساد