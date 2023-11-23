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صور .. تطهير خمسة حقول من الألغام في اقليم كوردستان

صور .. تطهير خمسة حقول من الألغام في اقليم كوردستان
صور .. تطهير خمسة حقول من الألغام في اقليم كوردستان
2023-11-23 15:40:22 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ جرت اليوم الخميس في ادارة منطقة "سوران" المستقلة، مراسم تسليم خمسة حقول ألغام إلى أصحابها في ناحية "مزني" التابعة لقضاء ميركسور، بعد تطهيرها من قبل المديرية العامة لشؤون الألغام/ أربيل.

وحضر المراسم المشرف العام على إدارة منطقة "سوران" المستقلة هلكورد شيخ نجيب ومدير عام شؤون الألغام/ اربيل ومدير ناحية "مزني" ومسؤولون حكوميون وحزبيون وعسكريون.

وتتواصل عملية تطهير حقول الألغام من قبل فرق المديرية العامة لشؤون الألغام/أربيل.

  وبحسب آخر إحصائيات للمديرية ومنذ بداية العام 2023 ولغاية 13/11/2023 في إدارة سوران المستقلة وهي كالاتي:

- تم تطهير (315481) متراً مربعاً من الأراضي، وعثر فيها على (723) لغماً من مختلف الأنواع، وكذلك تم العثور على (54) مقذوفاً حيث تم تدميرها.

- أُصيب 4 أشخاص بينما توفي اثنان آخران جراء انفجار الألغام.

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