الدفاع توجه دعوة لخريجي الاعداديات الراغبين بالتطوع

2023-11-23 16:19:01 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

دعوة تطوع





تدعو وزارة الدفاع - الكلية العسكرية الشباب العراقي الواعي من خريجي الدراسة الاعدادية بفروعها العلمي- والادبي - والتجارة- والصناعة، الراغبين بالتقديم على الدورة (۱۱٤) الكلية العسكرية تقديم طلباتهم من خلال رابط الاستمارة الخاصة والذي سيتم نشره على موقع وزارة الدفاع (www.mod.mil.iq) لمدة ستة ايام اعتباراً من ٥ كانون الاول ٢٠٢٣ ولغاية ١٠ كانون الاول ٢٠٢٣.

على ان لايقل المعدل الدارسي للقبول بالنسبة لخريجي الدراسة الإعدادية بفروعها العلمي والادبي عن (۷۰٪؜) والتجاري والصناعي للفروع التالي( سيارات - كهرباء - ميكانيك - الكترون ) عن (۸۰%).

وان يكون عمر المتقدم من المدنيين (۱۸) ثمانية عشرة سنة ولا يزيد عن (۲۲) اثنان وعشرون سنة أي من مواليد (۲۰۰۰/۱۲/۳) الى (٢٠٠٥/١٢/٢) وعمر المتقدمين من العسكريين (۱۸) ثمانية عشرة سنة ولا يزيد عن (٢٤) أربعة وعشرون سنة أي من مواليد (١٩٩٩/٩/١٦) الى (۲۰٠٥/٩/١٥ ) من الذين امضوا ثلاث سنوات في الخدمة بصورة حسنة.





ملاحظة/

-تهمل جميع الاستمارات المكررة والمتقدمين خارج الضوابط المطلوبة وسيتم الإعلان عن مكان وزمان اجراء

الفحوصات بعد انتهاء مدة التقديم وعلى الموقع الالكتروني أعلاه وحسب الاحرف لكل محافظة.

-رفق نسخة ضوئية من وثيقة التخرج المدرسية معنونه الى الكلية العسكرية / وزارة الدفاع.

-التقديم يكون بـ (البطاقة الوطنية الموحدة حصرا).